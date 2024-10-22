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Монголия может стать ключевым поставщиком угля для Индии

1:11
Экономика

Правительство Индии рассматривает возможность импорта коксующегося угля из Монголии через территорию России, что позволит снизить зависимость от транзита через Китай.

Монголия может стать ключевым поставщиком угля для Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, CC BY-SA 4.0

Основной целью является диверсификация поставок для индийской сталелитейной промышленности, так как нестабильность поставок из Австралии в 2023 году подтолкнула индийские компании к поиску альтернативных источников.

Делегация Индии отправилась в Улан-Батор для переговоров, инициированных по просьбе местных компаний. По словам источника, монгольский уголь может быть выгоднее — на $50 дешевле, чем австралийский, сообщает ТАСС.

Индийские компании потребляют около 70 миллионов тонн коксующегося угля в год, при этом 85% импорта приходится на Австралию, Россию, США и другие страны. В первой половине финансового года 2024-2025 импорт угля в Индию увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 29,4 миллиона тонн.

Уточнения

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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