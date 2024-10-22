Монголия может стать ключевым поставщиком угля для Индии

Правительство Индии рассматривает возможность импорта коксующегося угля из Монголии через территорию России, что позволит снизить зависимость от транзита через Китай.
Основной целью является диверсификация поставок для индийской сталелитейной промышленности, так как нестабильность поставок из Австралии в 2023 году подтолкнула индийские компании к поиску альтернативных источников.
Делегация Индии отправилась в Улан-Батор для переговоров, инициированных по просьбе местных компаний. По словам источника, монгольский уголь может быть выгоднее — на $50 дешевле, чем австралийский, сообщает ТАСС.
Индийские компании потребляют около 70 миллионов тонн коксующегося угля в год, при этом 85% импорта приходится на Австралию, Россию, США и другие страны. В первой половине финансового года 2024-2025 импорт угля в Индию увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 29,4 миллиона тонн.
Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.
Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.
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