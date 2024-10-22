Мексика разработает программы налоговых льгот для иностранных компаний

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мексика рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для привлечения иностранных компаний к инвестированию и производству внутри страны в таких отраслях, как производство электромобилей, полупроводников, редкоземельных минералов, аккумуляторов и электроники, заявил в интервью Reuters высокопоставленный представитель Министерства торговли Мексики.

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"Мы серьёзно рассматриваем возможность создания программ налоговых льгот, очень похожих на те, что действуют в США и Канаде. Считаем, что это позволит нам привлечь в Мексику много компаний", — заявил агентству Reuters заместитель министра внешней торговли Луис Росендо Гутьеррес.

Гутьеррес сказал, что льготы будут распространяться на компании из любой страны, заинтересованные в инвестировании в Мексику, включая Китай.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.





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