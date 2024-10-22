Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию

Цены на золото побили исторический максимум, сообщает "Газета.Ru".
Цены на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигли исторического максимума в $2750,9 за унцию. Стоимость декабрьского контракта выросла на 0,77%.
Причины роста:
Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар прогнозирует рост фьючерсов на золото до $3000 за унцию в четвертом квартале 2025 года.
Замглавы Минфина России Алексей Моисеев считает, что хранить сбережения в иностранной валюте небезопасно. Золото названо надежным инструментом долгосрочных инвестиций, и при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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