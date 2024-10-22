Стало известно, на какие продукты поднимутся цены в ближайшее время в России

Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Полное отключение энергетической системы Кубы произошло из-за аварии на ТЭЦ. Это может повлиять на мировой рынок сахара.

Работа кубинских предприятий, производящих сахар из тростника, зависит от состояния местной энергетики. Остановка этих предприятий приведет к падению экспорта сахара и росту его мировых цен.

18 октября энергосистема Кубы полностью отключилась. Частично ее работу удалось восстановить, но затем она снова вышла из строя. Остров полностью остался без электричества.

Кубинский МИД ведет переговоры об оказании помощи со стороны других стран.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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