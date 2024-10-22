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Леонид Холод назвал страны, поставляющие овощи и фрукты в Россию

0:49
Экономика

Названы поставляющие овощи и фрукты в российские магазины страны, сообщает "Лента".

Леонид Холод назвал страны, поставляющие овощи и фрукты в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Леонид Холод назвал страны, поставляющие овощи и фрукты в Россию. Основные поставщики: Турция, Узбекистан, Китай. Экзотические овощи и фрукты привозят из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Ранние овощи доставляют из Египта и Израиля.

Овощи и фрукты привозят издалека, что увеличивает их стоимость в несезон.

Экономист Александр Разуваев прогнозирует рост цен на продукты к Новому году. Яйца подорожают минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых. Рост стоимости продуктов может замедлиться.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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