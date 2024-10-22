Названы поставляющие овощи и фрукты в российские магазины страны, сообщает "Лента".
Леонид Холод назвал страны, поставляющие овощи и фрукты в Россию. Основные поставщики: Турция, Узбекистан, Китай. Экзотические овощи и фрукты привозят из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Ранние овощи доставляют из Египта и Израиля.
Овощи и фрукты привозят издалека, что увеличивает их стоимость в несезон.
Экономист Александр Разуваев прогнозирует рост цен на продукты к Новому году. Яйца подорожают минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых. Рост стоимости продуктов может замедлиться.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
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