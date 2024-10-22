Банк России выступает за обязательный QR-код

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России выступил за обязательный QR-код, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Российские банки должны использовать только универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт. Предложение направлено в министерство финансов.

Преимущества универсального QR-кода:

Позволяет принимать все виды платежей;

Минимизирует издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов;

Способствует развитию конкуренции.

Внедрение QR-кодов может привести к монополизации рынка со стороны регулятора. Бизнес может утратить интерес к внедрению инноваций. Для малого и среднего бизнеса внедрение может обернуться дополнительными затратами.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация.



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