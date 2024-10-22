В России отреагировали на планы Евросоюза ужесточить санкции

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России отреагировали на желание ЕС ужесточить санкции, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Владимир Джабаров заявил, что страны ЕС наказывают сами себя антироссийскими санкциями. ЕС продолжает торговать с Россией и закупает энергоносители в больших количествах. Чехия, например, увеличила закупки нефтепродуктов у России в пять раз.

Джабаров считает, что ЕС нашел схемы обхода санкций, чтобы показать союзникам, что они следуют политике Вашингтона. Он уверен, что ЕС почувствует последствия санкций зимой, когда станет холоднее и меньше электроэнергии будет на заводах и предприятиях.

Власти ЕС планируют возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства Венгрии. Кирилл Логвинов заявил, что ЕС может готовить новый пакет санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии.

С началом польской "евровахты" в январе 2025 года санкционная работа активизируется.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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