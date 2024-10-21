Власти Нигерии заблокировали сделку Shell по продаже нефтяных активов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Нигерии приостановили продажу активов Shell, связанных с добычей нефти и газа на материковой части страны и в Гвинейском заливе.

Фото: commons.wikimedia.org by Gerald England , CC BY-SA 2.0

Глава Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии Гбенга Комолафе сообщил, что сделка не прошла проверку со стороны регулятора, но подробности претензий не уточнил.

В январе Shell договорилась о продаже своих активов консорциуму Renaissance за $2,4 млрд. Эти активы включают лицензии на добычу нефти и газа с большими запасами в дельте реки Нигер. Однако иск от местных общин, требующих компенсации за экологический ущерб, и проблемы безопасности вынудили Shell пересмотреть свои планы.

Компания планирует сосредоточиться на добыче нефти на шельфе Нигерии, оставаясь одним из крупнейших производителей нефти на африканском континенте, несмотря на сложности с безопасностью и требования местных жителей.

Уточнения

Shell «Шелл» — британская нефтегазовая компания.



Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.



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