Власти Нигерии приостановили продажу активов Shell, связанных с добычей нефти и газа на материковой части страны и в Гвинейском заливе.
Глава Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии Гбенга Комолафе сообщил, что сделка не прошла проверку со стороны регулятора, но подробности претензий не уточнил.
В январе Shell договорилась о продаже своих активов консорциуму Renaissance за $2,4 млрд. Эти активы включают лицензии на добычу нефти и газа с большими запасами в дельте реки Нигер. Однако иск от местных общин, требующих компенсации за экологический ущерб, и проблемы безопасности вынудили Shell пересмотреть свои планы.
Компания планирует сосредоточиться на добыче нефти на шельфе Нигерии, оставаясь одним из крупнейших производителей нефти на африканском континенте, несмотря на сложности с безопасностью и требования местных жителей.
Shell «Шелл» — британская нефтегазовая компания.
Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.