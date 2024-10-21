Российская водка появится на прилавках магазинов Индии

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Третья по величине компания по производству спиртных напитков в Индии, Allied Blenders and Distillers Limited (ABDL), заключила партнерское соглашение с российским алкогольным холдингом Roust Corporation.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

В рамках этого соглашения компания ABDL займется дистрибуцией водки премиум-класса "Русский стандарт" на индийском рынке.

Индийская компания уверена, что сотрудничество позволит укрепить ее позиции в сегменте премиальной и люксовой водки, спрос на которую в Индии стремительно растет. Ожидается, что эта категория напитков будет демонстрировать значительный рост в ближайшие годы, а водка "Русский стандарт" будет представлена в трех вариантах: Original, Gold и Platinum.

По данным ABDL, объем потребления водки в Индии составляет более 13 миллионов ящиков в год, и этот рынок растет на 20% ежегодно, что подчеркивает перспективность новой дистрибуции.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



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