ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные банки объявили о непростом решении, сообщает РИА Новости.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Западные банки "заперты" в России из-за сложностей с продажей активов и ужесточения условий Москвой. Сделки по продаже активов утверждаются правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Москва защищает жизненно важные каналы для международных платежей и не позволяет передавать подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Власти продолжают ужесточать условия выхода иностранного бизнеса, включая повышение минимального дисконта и размера платежа в бюджет.

Иностранные покупатели также не горят желанием приобретать рисковые активы в России, а выход на сделку затрудняется противодействием правительств западных стран.

Западные регуляторы давят на банки, выдвигая жесткие требования, что приводит к сокращению объемов операций.

Потери некоторых банков, например, Citybank, оцениваются в 110-170 миллионов долларов.

Уточнения

Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация.



Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.