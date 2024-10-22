ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

Западные банки объявили о непростом решении, сообщает РИА Новости.
Западные банки "заперты" в России из-за сложностей с продажей активов и ужесточения условий Москвой. Сделки по продаже активов утверждаются правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
Москва защищает жизненно важные каналы для международных платежей и не позволяет передавать подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Власти продолжают ужесточать условия выхода иностранного бизнеса, включая повышение минимального дисконта и размера платежа в бюджет.
Иностранные покупатели также не горят желанием приобретать рисковые активы в России, а выход на сделку затрудняется противодействием правительств западных стран.
Западные регуляторы давят на банки, выдвигая жесткие требования, что приводит к сокращению объемов операций.
Потери некоторых банков, например, Citybank, оцениваются в 110-170 миллионов долларов.
Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам.
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