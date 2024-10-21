На Украине признали развал экономики из-за мобилизации

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская экономика переживает серьезные трудности на фоне продолжающегося конфликта, о чем заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

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В интервью изданию Spiegel она подчеркнула, что многие предприятия в стране закрылись, и на рынке труда наблюдается острая нехватка рабочих рук.

По данным Министерства экономики Украины, стране требуется 4,5 миллиона человек дополнительной рабочей силы. Проблема дефицита рабочей силы существовала еще до начала конфликта, но с его началом ситуация ухудшилась. Вакантные места сейчас заполняются женщинами и пожилыми мужчинами. При этом, по словам Либановой, наиболее желанными сотрудниками на данный момент стали те, кто старше 60 лет, поскольку они не подлежат мобилизации.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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