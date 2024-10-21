Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
В Польше запретили выступление украинского шоумена под псевдонимом Лютый
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом

На Украине признали развал экономики из-за мобилизации

0:54
Экономика

Украинская экономика переживает серьезные трудности на фоне продолжающегося конфликта, о чем заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

На Украине признали развал экономики из-за мобилизации
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

В интервью изданию Spiegel она подчеркнула, что многие предприятия в стране закрылись, и на рынке труда наблюдается острая нехватка рабочих рук.

По данным Министерства экономики Украины, стране требуется 4,5 миллиона человек дополнительной рабочей силы. Проблема дефицита рабочей силы существовала еще до начала конфликта, но с его началом ситуация ухудшилась. Вакантные места сейчас заполняются женщинами и пожилыми мужчинами. При этом, по словам Либановой, наиболее желанными сотрудниками на данный момент стали те, кто старше 60 лет, поскольку они не подлежат мобилизации.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Авторы расширения НАТО, плана Зеленского и размещения Томагавков в Германии заседают в одном кабинете
Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Welt: Россия готовит безжалостный ответ на санкции Запада
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом
На Украине признали развал экономики из-за мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.