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Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году

1:01
Экономика

Эксперты назвали самые востребованные специальности в России, сообщают "Известия".

Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info

В России зафиксирован дефицит кадров среди рабочих специальностей. Токари, сварщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов наиболее востребованы.

23% работодателей испытывают дефицит административного персонала. 22% работодателей испытывают нехватку специалистов по продажам.

13% компаний испытывают дефицит IT-специалистов. 18% компаний испытывают нехватку специалистов по всем направлениям.

30% работодателей предлагают гибридный график работы для мотивации сотрудников. 27% компаний привлекают специалистов из других регионов. 24% компаний повышают заработную плату для привлечения специалистов. 19% компаний предлагают дополнительные бонусы, включая ДМС и компенсацию оплаты питания.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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