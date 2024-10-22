Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты назвали самые востребованные специальности в России, сообщают "Известия".

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info

В России зафиксирован дефицит кадров среди рабочих специальностей. Токари, сварщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов наиболее востребованы.

23% работодателей испытывают дефицит административного персонала. 22% работодателей испытывают нехватку специалистов по продажам.

13% компаний испытывают дефицит IT-специалистов. 18% компаний испытывают нехватку специалистов по всем направлениям.

30% работодателей предлагают гибридный график работы для мотивации сотрудников. 27% компаний привлекают специалистов из других регионов. 24% компаний повышают заработную плату для привлечения специалистов. 19% компаний предлагают дополнительные бонусы, включая ДМС и компенсацию оплаты питания.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.