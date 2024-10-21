Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черчесов признал неправоту в ситуации с шуткой о казахском языке
Путешествие в сердце Кавказа: как приготовить аутентичный суп харчо
Выкапывание цветков на зиму: зачем это нужно?
Соседов о росте цен на новогодние корпоративы с артистами: там нет нищеты
В этой стране объятия в аэропорту сокращены
Мебель для малогабаритной спальни: как правильно выбрать и расставить
Белковая диета и здоровье: скрытые риски популярного метода похудения
Российский нейросервис поможет школьникам найти своё призвание
Как птицы совершают невероятные миграции

ЕЦБ предупреждает: биткоин ведёт к социальному и экономическому расколу

1:06
Экономика

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) предупреждает о рисках, связанных с растущей популярностью биткоина.

ЕЦБ предупреждает: биткоин ведёт к социальному и экономическому расколу
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Директор по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и советник Юрген Шааф считают, что криптовалюта угрожает экономическому равновесию и может привести к социальному расколу. Они заявляют, что те, кто не инвестировал в биткоин, рискуют оказаться в невыгодном положении, а это усиливает напряжение в обществе.

Биндзайль и Шааф также подчеркивают, что биткоин является спекулятивным активом, который может утратить свою стоимость, нанеся ущерб инвесторам. Они призывают к принятию законов, которые бы ограничивали использование биткоина, чтобы предотвратить негативные последствия его влияния на экономику и политику.

В частности, они отмечают, что стоимость криптовалюты может быть подвержена колебаниям из-за политических факторов, что способно оказать влияние на результаты выборов и другие важные события.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Белковая диета и здоровье: скрытые риски популярного метода похудения
Российский нейросервис поможет школьникам найти своё призвание
Как птицы совершают невероятные миграции
Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре
Врач сообщила, что не существует гипоаллергенных пород домашних животных
ЕЦБ предупреждает: биткоин ведёт к социальному и экономическому расколу
Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану "Зенита"
Эксперты рассказали, какие авто не пользуются спросом на вторичке
Какие хитрости помогут сварить безупречный рис
Античные авторы были предшественниками "зелёных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.