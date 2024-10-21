ЕЦБ предупреждает: биткоин ведёт к социальному и экономическому расколу

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) предупреждает о рисках, связанных с растущей популярностью биткоина.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Директор по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и советник Юрген Шааф считают, что криптовалюта угрожает экономическому равновесию и может привести к социальному расколу. Они заявляют, что те, кто не инвестировал в биткоин, рискуют оказаться в невыгодном положении, а это усиливает напряжение в обществе.

Биндзайль и Шааф также подчеркивают, что биткоин является спекулятивным активом, который может утратить свою стоимость, нанеся ущерб инвесторам. Они призывают к принятию законов, которые бы ограничивали использование биткоина, чтобы предотвратить негативные последствия его влияния на экономику и политику.

В частности, они отмечают, что стоимость криптовалюты может быть подвержена колебаниям из-за политических факторов, что способно оказать влияние на результаты выборов и другие важные события.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро.



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