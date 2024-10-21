Ричард Бренсон поделится секретами успеха на саммите в Дубае

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале декабря в Дубае состоится масштабный форум для предпринимателей, организованный образовательной платформой MegaCampus.

Фото: unsplash.com by Robert Bock, PDM

Мероприятие пройдет 2-3 декабря в крупнейшем на Ближнем Востоке крытом комплексе Coca-Cola Arena, вмещающем до 13 тыс. человек. Основной темой форума станет человекоцентричность, и все выступления будут направлены на раскрытие внутреннего потенциала участников. Организатор форума Григорий Аветов, кандидат экономических наук, уже подал заявку в книгу рекордов Гиннесса и подчеркнул, что главная цель форума — помочь каждому человеку осознать и развить свои способности.

В форуме примут участие предприниматели из 35 стран, а спикерами выступят мировые знаменитости, такие как британский миллиардер Ричард Бренсон, кинорежиссеры Люк Бессон и Кейси Нейстат, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и бизнесвумен Ренди Цукерберг. Каждый из них поделится своими профессиональными секретами и расскажет о том, как достичь успеха в бизнесе и жизни.

Уточнения

Сэр Ри́чард Ча́рльз Ни́колас Брэ́нсон (англ. Richard Charles Nicholas Branson; род. 18 июля 1950, лондонский район Блэкхет, Англия) — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля.



Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.