Страны БРИКС встали на путь к финансовой независимости от Запада

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Создание независимого механизма финансовых расчетов между странами БРИКС станет важным шагом в укреплении их экономической устойчивости и способности противостоять внешнему финансовому давлению, однако этот процесс потребует времени.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

По словам эксперта Гао Цзяня из Шанхайского университета иностранных языков, такой механизм способствует развитию экономического и торгового сотрудничества внутри БРИКС, но его реализация потребует учёта множества технических и экономических факторов. Более того, БРИКС представляет 45% населения Земли и 36% мирового ВВП, что делает эту организацию важным игроком на мировой арене, превзойдя G7 по экономической мощи. В рамках обсуждений следует учитывать взаимодействие с платежной системой SWIFT, которую возглавляют США, чтобы поддерживать экономический суверенитет участников, сообщает ТАСС.

Эксперт подчёркивает, что независимый механизм валютных расчетов должен развиваться постепенно, с учётом реальных экономических условий, и его создание не должно выходить за рамки возможностей мировой экономики.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Финансовая независимость — состояние экономического агента, характеризующееся определённым соотношением расходов и доходов, уровнем и структурой капитала, наличием собственных доходов и т. п.



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