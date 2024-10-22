Cерые рынки Китая усугубляют проблемы люксовых брендов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вторичный и серый рынки предметов роскоши в Китае процветают, поскольку рост цен на продукцию люксовых брендов побуждает некоторых покупателей искать более дешёвые способы её приобретения, что вызывает обеспокоенность у компаний, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши, на прошлой неделе сообщила о падении продаж на 3% за квартал. Итальянская компания Salvatore Ferragamo также сообщила о снижении квартальной выручки из-за замедления спроса в Китае.

Товарооборот серого рынка оценивается в 57 миллиардов долларов в год, в последние годы он растёт благодаря появлению таких платформ, как DeWu, где предметы роскоши, часто импортируемые из-за рубежа, продаются со скидками от 20% до более чем 50% по сравнению с ценами в китайских флагманских магазинах.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.



Кита́й — государство в Восточной Азии.



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