Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банк России выступает за обязательный QR-код
Как уменьшить риски появления колорадского жука в следующем сезоне
Как метеорит размером с четыре Эвереста повлиял на ход жизни на Земле
В России отреагировали на планы Евросоюза ужесточить санкции
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки
Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье
Привычки за завтраком, которые мешают похудеть
Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла

Cерые рынки Китая усугубляют проблемы люксовых брендов

0:56
Экономика

Вторичный и серый рынки предметов роскоши в Китае процветают, поскольку рост цен на продукцию люксовых брендов побуждает некоторых покупателей искать более дешёвые способы её приобретения, что вызывает обеспокоенность у компаний, сообщает Bloomberg.

Cерые рынки Китая усугубляют проблемы люксовых брендов
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши, на прошлой неделе сообщила о падении продаж на 3% за квартал. Итальянская компания Salvatore Ferragamo также сообщила о снижении квартальной выручки из-за замедления спроса в Китае.

Товарооборот серого рынка оценивается в 57 миллиардов долларов в год, в последние годы он растёт благодаря появлению таких платформ, как DeWu, где предметы роскоши, часто импортируемые из-за рубежа, продаются со скидками от 20% до более чем 50% по сравнению с ценами в китайских флагманских магазинах.

 

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
В России отреагировали на планы Евросоюза ужесточить санкции
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки
Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье
Привычки за завтраком, которые мешают похудеть
Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла
Кошки как идеальные компаньоны: тишина и уют в доме
Выбор направления: куда отправиться на новогодние каникулы?
Как вывести пятна от свёклы на разделочной доске: поможет соль и лимонная кислота
Cерые рынки Китая усугубляют проблемы люксовых брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.