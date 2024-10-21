Россиянам рассказали, как оспорить взятый мошенниками кредит

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России дал рекомендации о том, как гражданам оспорить кредиты, оформленные мошенниками через портал "Госуслуги".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В своих карточках, опубликованных в официальном Telegram-канале, ЦБ РФ подробно описал, какие шаги необходимо предпринять.

В первую очередь, пострадавшим советуют запросить свою кредитную историю через "Госуслуги" или, при утере доступа к ним, через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Это можно сделать через сайт ЦБ или банковские организации.

Если в кредитной истории обнаружен кредит, который вы не оформляли, нужно сразу подать заявление в банк или микрофинансовую организацию (МФО) о том, что кредит был оформлен без вашего согласия. Далее, рекомендуется запросить документы, подтверждающие оформление кредита, и провести внутреннее расследование. В случае подачи заявления в бумажной форме, важно потребовать отметку о приеме.

После этого необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все документы и улики, подтверждающие непричастность к получению кредита. Все собранные данные, включая талон-уведомление от полиции, следует отправить в банк или МФО.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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