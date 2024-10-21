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Литва может одолжить до €500 млн на оборонные нужды

1:09
Экономика

Литва планирует увеличить оборонные расходы на 2025 год, рассматривая возможность привлечения до 500 миллионов евро через государственные займы.

Литва может одолжить до €500 млн на оборонные нужды
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, CC BY 2.0

Министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что в проекте бюджета на следующий год уже заложено 3,03% от ВВП или около 2,5 миллиардов евро. Однако в случае необходимости страна готова увеличить эти расходы за счет заимствований, что может довести оборонный бюджет до 3,5% ВВП, сообщает ТАСС.

По словам министра, оборонный сектор остается приоритетным для Литвы, и дополнительные займы помогут укрепить национальную безопасность. В 2024 году оборонный бюджет страны составляет рекордные 2,75% ВВП, что превышает показатель в 2,52% в 2023 году. Однако фактически на 2023 год с учетом дополнительных средств этот показатель составил 3,2% ВВП.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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