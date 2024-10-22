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За девять месяцев контейнерный рынок России увеличился на 7%

0:59
Экономика

Контейнерный рынок РФ за девять месяцев вырос на 7%, сообщает ТАСС. 

За девять месяцев контейнерный рынок России увеличился на 7%
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Российский контейнерный рынок увеличился на 7% в январе-сентябре 2024 года, до 4,927 млн TEU. Импортные перевозки увеличились на 3%, экспортные - на 7%, внутрироссийские - на 8%, транзитные железнодорожные перевозки - на 25%.

Экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 27%, через порты Северо-Запада России вырос на 57%, через Новороссийск - на 28%. Импортные перевозки через дальневосточные порты выросли на 9%, через порты Северо-Запада - на 28%, через Новороссийск сократились на 3%.

По итогам сентября 2024 года рынок снизился на 1,2%, до 542 тыс. TEU.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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