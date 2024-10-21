Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Татарстан планирует существенно нарастить объемы экспорта халяльной продукции в 2024 году, доведя показатели до $16 млн, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на VI Международном конгрессе "Промышленная экология регионов" в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Сегодня объем экспорта халяльной продукции достигает $10,5 млн, и планируется увеличение за счет поставок в Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Малайзию и Иорданию. Также отмечено, что в 2023 году республика экспортировала халяльной продукции на сумму около $11 млн. Общий экспорт продукции АПК Татарстана по состоянию на октябрь 2024 года составил $305 млн, с поставками в 52 страны мира.

Татарстан продолжает развивать свои экспортные связи, увеличивая долю халяльной продукции в общем объеме поставок.

Уточнения

Халя́ль хала́л (араб. حلال‎ — разрешённый, разрешённое‎) — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму).



Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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