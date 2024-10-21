Импорт цемента из Украины возмутил польских предпринимателей

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польша сталкивается с серьезными проблемами из-за резкого увеличения импорта дешевого цемента из Украины и других стран вне ЕС, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Emadrazo, CC BY-SA 4.0

В 2023 году объем поставок украинского цемента в Польшу достиг 330 тысяч тонн, и ожидается, что в ближайшем будущем этот показатель вырастет на 350%.

Польские предприниматели опасаются закрытия своих заводов из-за несправедливой конкуренции. Особое беспокойство вызывает отсутствие экологических стандартов у стран, откуда идет импорт, что способствует их ценовому преимуществу.

Збигнев Пильх, глава Ассоциации польских производителей цемента, подчеркивает, что ни Украина, ни другие страны, такие как Белоруссия, Турция и Алжир, не сталкиваются с расходами на климатическую политику, что дает им значительные конкурентные преимущества. Польские бизнесмены считают, что это создает угрозу для целого сектора польской экономики.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество.



По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



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