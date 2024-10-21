Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миколог Вишневский объяснил причину возросшего интереса США к российским мухоморам
Продюсер Роднянский* заочно приговорён к 8,5 года колонии
Из нашей галактики исходит экстремальное гамма-излучение
Штрафы для владельцев старых машин: за что патрули ГАИ стали штрафовать чаще
Кадровый голод: финансовая система РФ столкнулась с нехваткой бухгалтеров и экономистов
Ученые обнаружили "сверхсветовое" излучение от микроквазара недалеко от Земли
Как заморозить горох на зиму: 3 простых способа сохранить урожай
Какие проблемы могут быть у собак в холодную погоду
Как сварить идеальную манную кашу без комочков: 6 крутых лайфхаков

Импорт цемента из Украины возмутил польских предпринимателей

1:04
Экономика

Польша сталкивается с серьезными проблемами из-за резкого увеличения импорта дешевого цемента из Украины и других стран вне ЕС, сообщает EADaily.

Импорт цемента из Украины возмутил польских предпринимателей
Фото: commons.wikimedia.org by Emadrazo, CC BY-SA 4.0

В 2023 году объем поставок украинского цемента в Польшу достиг 330 тысяч тонн, и ожидается, что в ближайшем будущем этот показатель вырастет на 350%.

Польские предприниматели опасаются закрытия своих заводов из-за несправедливой конкуренции. Особое беспокойство вызывает отсутствие экологических стандартов у стран, откуда идет импорт, что способствует их ценовому преимуществу.

Збигнев Пильх, глава Ассоциации польских производителей цемента, подчеркивает, что ни Украина, ни другие страны, такие как Белоруссия, Турция и Алжир, не сталкиваются с расходами на климатическую политику, что дает им значительные конкурентные преимущества. Польские бизнесмены считают, что это создает угрозу для целого сектора польской экономики.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество.

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Еда и рецепты
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Продюсер Роднянский* заочно приговорён к 8,5 года колонии
Из нашей галактики исходит экстремальное гамма-излучение
Штрафы для владельцев старых машин: за что патрули ГАИ стали штрафовать чаще
Кадровый голод: финансовая система РФ столкнулась с нехваткой бухгалтеров и экономистов
Ученые обнаружили "сверхсветовое" излучение от микроквазара недалеко от Земли
Как заморозить горох на зиму: 3 простых способа сохранить урожай
Какие проблемы могут быть у собак в холодную погоду
Как сварить идеальную манную кашу без комочков: 6 крутых лайфхаков
Роль сна в жизни собак: сколько нужно спать питомцам разных пород
Врач Малиновская рассказала, как проявляются проблемы с щитовидной железой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.