Польша сталкивается с серьезными проблемами из-за резкого увеличения импорта дешевого цемента из Украины и других стран вне ЕС, сообщает EADaily.
В 2023 году объем поставок украинского цемента в Польшу достиг 330 тысяч тонн, и ожидается, что в ближайшем будущем этот показатель вырастет на 350%.
Польские предприниматели опасаются закрытия своих заводов из-за несправедливой конкуренции. Особое беспокойство вызывает отсутствие экологических стандартов у стран, откуда идет импорт, что способствует их ценовому преимуществу.
Збигнев Пильх, глава Ассоциации польских производителей цемента, подчеркивает, что ни Украина, ни другие страны, такие как Белоруссия, Турция и Алжир, не сталкиваются с расходами на климатическую политику, что дает им значительные конкурентные преимущества. Польские бизнесмены считают, что это создает угрозу для целого сектора польской экономики.
Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.