Кадровый голод: финансовая система РФ столкнулась с нехваткой бухгалтеров и экономистов

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В 2024 году финансовая сфера России испытывает значительный кадровый дефицит: количество открытых вакансий увеличилось на 25%, как сообщают рекрутинговые сервисы. Наибольшим спросом пользуются менеджеры по продажам, аналитики, финансисты и экономисты.

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Банки активно ищут разработчиков цифровых продуктов и специалистов по кибербезопасности. Несмотря на высокий конкурс на экономические специальности в вузах, эксперты считают, что компаниям необходимо активнее участвовать в подготовке студентов, чтобы они соответствовали требованиям отрасли, пишут Известия.

Кого не хватает в сфере финансов

С начала 2024 года число вакансий в финансовом секторе выросло на 25%, достигнув 433 тысяч, по данным hh. ru. Наибольший рост наблюдается в лизинговых компаниях (+43%), инвестиционных компаниях (+34%) и банках (+25%). В то же время в сфере коллекторской деятельности и у финансовых посредников количество вакансий увеличивается медленнее, а у негосударственных пенсионных фондов наблюдается снижение на 21%.

Наиболее востребованы менеджеры по продажам банковских услуг, кредитные специалисты и программисты. В то же время рост числа вакансий для специалистов по сертификации увеличился в 10 раз, а для аналитиков — в 2,4 раза.

Зарплаты растут

Зарплаты в финансовом секторе также растут: по данным SuperJob, предложения о зарплате в Москве увеличились на 9,5%. Например, брокеры могут зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, а финансовые консультанты — около 93 тысяч рублей. Средняя зарплата финансистов составляет 88,6 тысяч рублей, а экономистов — 56,5 тысяч рублей. По мере накопления опыта зарплаты могут значительно увеличиваться.

Специалисты необходимы банкам

С внедрением новых технологий в финансовом секторе возрос спрос на специалистов с навыками работы с цифровыми решениями. Необходимы эксперты по кибербезопасности, которые защищают данные от кибератак, а также разработчики, обладающие знаниями в области блокчейна и искусственного интеллекта. Важно, чтобы банки инвестировали в обучение разработчиков, чтобы они могли создавать безопасные приложения.

Как решить проблему кадрового голода

Эксперты считают, что подготовка кадров для финансовой отрасли должна начинаться со студенческой скамьи. В этом году на экономические специальности было подано более 500 тысяч заявлений, однако бюджетных мест всего 14,5 тысяч. Это создает высокий конкурс и привлекает подготовленных абитуриентов. Для борьбы с дефицитом кадров вузы должны активно сотрудничать с работодателями и увеличивать практическую подготовку студентов.

Компании также начинают принимать участие в образовательных программах. Например, "Страховой Дом ВСК" запустил пилотную программу подготовки менеджеров по продажам в сотрудничестве с Томским государственным университетом. Это позволяет студентам сразу после второго курса начинать работать по специальности.

В условиях кадрового дефицита работодатели ищут способы не только привлечь новых сотрудников, но и удержать существующих. Одним из таких инструментов могут стать опционные программы, которые мотивируют сотрудников быть заинтересованными в успехе компании.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.



Финансовая система — форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводимого процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.



Экономи́ст — специалист по экономике или по её разделам, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.



Бухга́лтер (нем. Buchhalter, Buch — книга, Halter — держатель/держатель книги) — специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе учёта в соответствии с действующим законодательством.

