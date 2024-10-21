Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы

В республиканском парламенте Башкортостана не планируют обсуждать законопроект о введении налога на бездетность, необходимо искать альтернативные методы финансового стимулирования для увеличения рождаемости в России, заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу органа власти.
Председатель отметил, что обсуждение налога на бездетность в России вызвано сложной демографической ситуацией в стране, и, при всей своей непопулярности, такая мера может стать одним из инструментов решения этой проблемы. Однако необходимо рассматривать и другие меры поддержки семей, например, увеличение налогового вычета в зависимости от количества детей, подчеркнул Толкачёв.
Также спикер предложил рассмотреть внедрение гибкой шкалы подоходного налога (НДФЛ), чтобы стимулировать к рождению детей семьи с разным уровнем дохода. Однако важно избегать опрометчивых решений, добавил он. Чиновник напомнил, что НДФЛ является ключевым источником пополнения государственной казны, и льготы могут привести к уменьшению поступлений, поэтому любые новшества перед введением нужно тщательно обдумать и проработать.
"Применение данного налога было бы преждевременным при текущем состоянии бюджета", — резюмировал Толкачёв.
Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 по 1992 годы.
Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.