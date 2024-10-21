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Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы

1:27
Экономика

В республиканском парламенте Башкортостана не планируют обсуждать законопроект о введении налога на бездетность, необходимо искать альтернативные методы финансового стимулирования для увеличения рождаемости в России, заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу органа власти.

Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Председатель отметил, что обсуждение налога на бездетность в России вызвано сложной демографической ситуацией в стране, и, при всей своей непопулярности, такая мера может стать одним из инструментов решения этой проблемы. Однако необходимо рассматривать и другие меры поддержки семей, например, увеличение налогового вычета в зависимости от количества детей, подчеркнул Толкачёв.

Также спикер предложил рассмотреть внедрение гибкой шкалы подоходного налога (НДФЛ), чтобы стимулировать к рождению детей семьи с разным уровнем дохода. Однако важно избегать опрометчивых решений, добавил он. Чиновник напомнил, что НДФЛ является ключевым источником пополнения государственной казны, и льготы могут привести к уменьшению поступлений, поэтому любые новшества перед введением нужно тщательно обдумать и проработать.

"Применение данного налога было бы преждевременным при текущем состоянии бюджета", — резюмировал Толкачёв.

Уточнения

Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 по 1992 годы.

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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