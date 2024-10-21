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Законные способы снижения налогов: воспользуйтесь уже сейчас

1:26
Экономика

По словам налогового консультанта Екатерины Пироговой, россияне ежегодно получают уведомления о налогах на имущество и определённые доходы. Эксперт отметила, что существует законный способ снижения суммы налогов.

Законные способы снижения налогов: воспользуйтесь уже сейчас
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С 2024 года в налоговых уведомлениях впервые начали отображаться доходы от процентов по вкладам в российских банках. Пирогова указала, что многие не осознают, что доходы по вкладам включаются в общую налоговую базу, с которой доступны наиболее распространенные налоговые вычеты, такие как социальный, имущественный, стандартный налоговый вычет и вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Таким образом, пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и граждане с невысокими доходами могут использовать налоговую декларацию для получения вычетов с этих доходов, пишет РБК.

Эксперт также пояснила, что для оформления вычета нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика и пройти несколько шагов, включая подачу декларации 3-НДФЛ онлайн.

Пирогова подчеркнула, что эта возможность будет действовать только за 2023 и 2024 годы, так как с 2025 года данные доходы будут исключены из основной налоговой базы.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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