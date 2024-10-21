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Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за закрытия российского неба

1:01
Экономика

Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. Основной причиной такого решения стало закрытие российского воздушного пространства, из-за чего альтернативные маршруты в Китай оказались невыгодными.

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за закрытия российского неба
Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Британская авиакомпания Virgin Atlantic уже объявила о приостановке рейсов по маршруту Шанхай — Лондон-Хитроу, а British Airways сократила рейсы между Хитроу и аэропортом Пекин Дасин. Сокращения коснулись также авиакомпаний из Швеции, Австралии и Германии.

По данным источников, зарубежные авиаперевозчики занимали около половины российского рынка международных перевозок.

Директор по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Asian Sky Group Деннис Лау отметил, что авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолёты на других, более прибыльных направлениях.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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