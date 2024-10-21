Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании 25 октября Совет директоров Центробанка России, по прогнозам аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний, повысит ключевую процентную ставку с 19% до 20%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Издание РБК сообщает, что 24 из 30 экспертов ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов. В то же время шесть аналитиков предполагают, что Центробанк может увеличить ставку сразу на 200 базисных пунктов, доведя ее до 21%.

Кроме того, существует альтернативный сценарий, согласно которому ставка может вырасти до 22%.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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