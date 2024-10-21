Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%

На заседании 25 октября Совет директоров Центробанка России, по прогнозам аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний, повысит ключевую процентную ставку с 19% до 20%.
Издание РБК сообщает, что 24 из 30 экспертов ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов. В то же время шесть аналитиков предполагают, что Центробанк может увеличить ставку сразу на 200 базисных пунктов, доведя ее до 21%.
Кроме того, существует альтернативный сценарий, согласно которому ставка может вырасти до 22%.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Ключевая ставка Банка России (англ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.