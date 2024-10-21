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Boeing сокращает производство самолётов для выхода из кризиса

1:03
Экономика

Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг решил предпринять меры по преодолению кризиса в компании, сократив производство самолётов.

Boeing сокращает производство самолётов для выхода из кризиса
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Как сообщает The Wall Street Journal, это решение связано с необходимостью стабилизировать финансовые показатели.

Boeing рассматривает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже провело анализ состояния каждого подразделения и определило дальнейшие шаги.

В статье отмечается, что на прошлой неделе Boeing достигла соглашения о продаже небольшого дочернего оборонного предприятия, которое изготавливает оборудование для американских вооруженных сил.

Проблемы Boeing оказывают влияние на всю авиационную отрасль. Ранее компания сообщила о снижении заказов на самолеты моделей 737, 767 и 777, что вынудило производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems объявить о планах уволить 700 сотрудников.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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