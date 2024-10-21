Boeing сокращает производство самолётов для выхода из кризиса

Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг решил предпринять меры по преодолению кризиса в компании, сократив производство самолётов.
Как сообщает The Wall Street Journal, это решение связано с необходимостью стабилизировать финансовые показатели.
Boeing рассматривает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже провело анализ состояния каждого подразделения и определило дальнейшие шаги.
В статье отмечается, что на прошлой неделе Boeing достигла соглашения о продаже небольшого дочернего оборонного предприятия, которое изготавливает оборудование для американских вооруженных сил.
Проблемы Boeing оказывают влияние на всю авиационную отрасль. Ранее компания сообщила о снижении заказов на самолеты моделей 737, 767 и 777, что вынудило производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems объявить о планах уволить 700 сотрудников.
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.