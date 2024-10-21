В США призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли России

Двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию Джо Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Эта инициатива возникла на фоне поставок оборудования в Россию компанией SLB (бывшая Schlumberger) на сумму $17,5 млн с августа по декабрь прошлого года. Конгрессмены обратились к министерству финансов и государственному департаменту с просьбой прояснить, как компания продолжает вести бизнес в условиях санкций.

SLB разместила более 1300 вакансий в России с декабря 2023 года, ссылаясь на необходимость замены персонала из-за текучести кадров, и утверждает, что соблюдает санкционные правила. В свою очередь, министерство финансов США напомнило, что новые инвестиции американских фирм в Россию запрещены.

По данным Financial Times, значительная часть оборудования на сумму $13 млн была поставлена из Китая, а $3 млн — из Индии, где отсутствуют аналогичные санкционные ограничения.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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