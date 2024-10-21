Резкий рост зарплат дорожных строителей: что предлагает рынок

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты сервиса HH.RU провели исследование и обнаружили значительный рост спроса на дорожных строителей в России — на 20% за последний год.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf

В настоящее время зарплаты для этих специалистов варьируются от 91,95 тысячи до 178 тысяч рублей, в то время как год назад они составляли от 77 тысяч до 149,42 тысячи рублей, как сообщает РИА Новости.

За первые десять месяцев 2024 года строительные компании разместили 141 тысячу вакансий по всей стране. Наибольшим спросом пользуются машинисты, водители, разнорабочие, инженеры производственно-технического отдела, прорабы, монтажники, сварщики, электромонтажники, бухгалтеры и инженеры-конструкторы.

При этом около 50% вакансий предполагают работу вахтовым методом.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.



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