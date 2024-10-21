Украина запросила электроэнергию сразу у пяти стран

Украина столкнулась с серьёзным дефицитом электроэнергии и вынуждена прибегнуть к помощи зарубежных партнёров.
Компания "Укрэнерго" объявила о начале импорта электричества из пяти стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объём составит 5 000 МВт в час с пиковыми нагрузками до 1 290 МВт. В то же время власти продолжают призывать граждан экономить электроэнергию, воздерживаясь от одновременного использования мощных бытовых приборов, сообщает ТАСС.
Основные объекты генерации в стране, включая крупные ГЭС и ТЭС, были серьёзно повреждены с весны, что привело к масштабным сбоям в энергоснабжении и необходимости регулярных отключений. Летом был достигнут технический предел импорта, а с конца августа участились экстренные и стабилизационные отключения из-за новых повреждений инфраструктуры, таких как Киевская ГЭС.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.