Украина запросила электроэнергию сразу у пяти стран

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина столкнулась с серьёзным дефицитом электроэнергии и вынуждена прибегнуть к помощи зарубежных партнёров.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Компания "Укрэнерго" объявила о начале импорта электричества из пяти стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объём составит 5 000 МВт в час с пиковыми нагрузками до 1 290 МВт. В то же время власти продолжают призывать граждан экономить электроэнергию, воздерживаясь от одновременного использования мощных бытовых приборов, сообщает ТАСС.

Основные объекты генерации в стране, включая крупные ГЭС и ТЭС, были серьёзно повреждены с весны, что привело к масштабным сбоям в энергоснабжении и необходимости регулярных отключений. Летом был достигнут технический предел импорта, а с конца августа участились экстренные и стабилизационные отключения из-за новых повреждений инфраструктуры, таких как Киевская ГЭС.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.