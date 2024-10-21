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Эксперт о пенсиях: индексация может способствовать инфляционному росту

1:06
Экономика

В январе пенсии будут проиндексированы на 7,3 процента, что позволит пенсионерам получать более высокие выплаты с начала года.

Эксперт о пенсиях: индексация может способствовать инфляционному росту
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Однако, как отметил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский, это может способствовать росту инфляции.

По словам эксперта, в последние годы пенсии и социальные пособия индексировались с учетом уровня официальной инфляции. Это необходимо, поскольку с начала 2024 года продукты питания подорожали на 6 процентов, а лекарства и коммунальные платежи возросли в цене на 20 процентов.

Тем не менее, в 2025 году пенсионеры в России получат индексацию пенсии только один раз, в отличие от двух запланированных ранее. Это изменение стало известно из проекта федерального бюджета, представленного в Госдуму, в котором указано, что индексация будет происходить только в феврале, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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