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Немецкие политики объединились против антироссийских санкций

1:12
Экономика

В Германии создано движение против санкций Stoppt die Sanktionen, открытое для всех желающих граждан. Инициатива нацелена на повышение осведомленности населения о негативных последствиях антироссийских санкций для экономики страны.

Немецкие политики объединились против антироссийских санкций
Фото: ru.freepik.com by artbutenkov

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Кристина Баум заявила, что движение является надпартийным объединением политиков и предпринимателей, стремящихся привлечь внимание к проблемам малого и среднего бизнеса, который сильнее всего пострадал от санкций.

Организаторы планируют собирать информацию от пострадавших предпринимателей и из авторитетных источников, проводить демонстрации и встречи, чтобы оказать давление на правительство и добиться изменения санкционной политики. В числе поддержавших инициативу — другие депутаты Бундестага и Европарламента.

В программных документах движения говорится о планах организовывать мероприятия с предпринимателями и гражданами, вести активную работу в социальных сетях, а также подготавливать петиции и запросы в рамках действующего законодательства Германии и ЕС.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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