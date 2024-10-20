Путин: Товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние несколько лет вырос в три раза, как сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Путин подчеркнул, что все двусторонние соглашения были выполнены, а партнерство между странами он охарактеризовал как стратегическое.
На встрече Путин указал, что "за последние три года наблюдается трехкратный рост товарооборота". Тем не менее он отметил, что в последние семь месяцев этот показатель снизился.
Также стало известно, что цифровой банк Wio, работающий в ОАЭ, прекратил приём денежных переводов в дирхамах от физических лиц из России, как сообщает "Радиоточка НСН".
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.
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