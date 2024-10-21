Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии

Массовая миграция в Ковентри значительно повлияла на все сферы жизни английского городка, где проживает около 350 000 жителей, сообщает Dailymail.
За период с января по июнь 2023 года население Ковентри выросло на 14 538 человек, что сделало его одним из самых быстрорастущих городов.
Основными этническими группами являются выходцы из Индии, Польши, Румынии и Пакистана. В одном из районов более чем в четверти домохозяйств нет ни одного человека, для которого английский был бы родным языком, что может негативно сказаться на социальной сплочённости.
Местные соцслужбы не справляются с проблемами, вызванными массовой миграцией. В некоторых поликлиниках на одного врача приходится до 3000 пациентов. Время ожидания в отделении неотложной помощи может достигать 15 часов. Есть школы, где говорят на 40 разных языках. Все больше зелёных зон города осваивается для решения жилищного кризиса.
Ко́вентри (англ. Coventry [ˈkɒvəntri, 'kʌv-]) — город на востоке английского графства Уэст-Мидлендс.
Мигра́ция (лат. migratio, от migro — перехожу, переселяюсь) перемещения населения, связанные с переменой места жительства.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.