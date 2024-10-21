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Австрийская компания Voestalpine закрывает завод в Германии и проводит реструктуризацию

0:49
Экономика

Voestalpine, австрийская компания, занимающаяся производством автозапчастей для ведущих автоконцернов, планирует реорганизацию из-за падения спроса на свою продукцию. Об этом сообщает AutoBild.

Австрийская компания Voestalpine закрывает завод в Германии и проводит реструктуризацию
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

В рамках реорганизации концерн закроет завод в земле Рейнланд-Пфальц (Германия). Это одно из пяти немецких предприятий компании, где работает около 2000 человек.

Цель реструктуризации — сосредоточить производство оставшихся четырёх заводов на ключевых технологиях.

Voestalpine также заявила, что будет искать социально приемлемые решения для сотрудников, которые пострадают от реорганизации. Для этого компания проведёт переговоры с IG Metall и производственными советами.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Реструктуриза́ция предприя́тия — целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё элементов в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней или внутренней среды.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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