К Новому году ожидается рост цен на электронику на 10–15% в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ритейлеры готовятся повысить цены на ноутбуки на 10-15%, сообщают "Известия".

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

К Новому году ноутбуки и другие гаджеты подорожают на 10-15%. Отгрузки техники по обновленным ценам уже начались.

Причины подорожания:

Рост котировок валют, в которых рассчитываются импортеры;

Общемировое повышение цен на комплектующие;

Отказ иностранных банков от платежей из РФ;

Усложнение логистических цепочек.

Производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж. Используются маркетинговые активности и промоакции. Цены будут увеличиваться на все товары, включая телефоны и бытовую технику.

Рост цен продолжится и в 2025 году. Предпосылок для снижения цен пока нет. Отчасти рост цен может быть сглажен распродажами на онлайн-площадках.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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