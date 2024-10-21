К Новому году ожидается рост цен на электронику на 10–15% в России

Ритейлеры готовятся повысить цены на ноутбуки на 10-15%, сообщают "Известия".
К Новому году ноутбуки и другие гаджеты подорожают на 10-15%. Отгрузки техники по обновленным ценам уже начались.
Причины подорожания:
Производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж. Используются маркетинговые активности и промоакции. Цены будут увеличиваться на все товары, включая телефоны и бытовую технику.
Рост цен продолжится и в 2025 году. Предпосылок для снижения цен пока нет. Отчасти рост цен может быть сглажен распродажами на онлайн-площадках.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.