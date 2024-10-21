Страны БРИКС хранят более 20% мирового золота

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны БРИКС контролируют более 20% мировых запасов золота, по данным Всемирного совета по золоту. Россия и Китай являются лидерами среди стран БРИКС, обладающими самыми большими запасами драгоценного металла, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

По итогам второго квартала 2024 года общий объем мировых золотых резервов составил 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или 21,4%, принадлежат странам БРИКС (без учета Ирана и Эфиопии, которые не раскрыли свои данные).

Россия обладает 2,34 тысячами тонн золота, что составляет 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. У Китая чуть меньше — 2,26 тысячи тонн, что составляет 7,8% мирового запаса и 36,4% запаса БРИКС.

Крупнейшими запасами золота в мире по-прежнему обладают США — почти треть от всех мировых резервов, или 8,1 тысячи тонн. За ними следуют Германия с 3,35 тысячами тонн, Италия с 2,45 тысячами тонн и Франция с 2,44 тысячами тонн.

Таким образом, Россия входит в пятерку мировых лидеров по запасам золота.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.





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