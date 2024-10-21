Страны БРИКС хранят более 20% мирового золота

Страны БРИКС контролируют более 20% мировых запасов золота, по данным Всемирного совета по золоту. Россия и Китай являются лидерами среди стран БРИКС, обладающими самыми большими запасами драгоценного металла, сообщает РИА Новости.
По итогам второго квартала 2024 года общий объем мировых золотых резервов составил 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или 21,4%, принадлежат странам БРИКС (без учета Ирана и Эфиопии, которые не раскрыли свои данные).
Россия обладает 2,34 тысячами тонн золота, что составляет 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. У Китая чуть меньше — 2,26 тысячи тонн, что составляет 7,8% мирового запаса и 36,4% запаса БРИКС.
Крупнейшими запасами золота в мире по-прежнему обладают США — почти треть от всех мировых резервов, или 8,1 тысячи тонн. За ними следуют Германия с 3,35 тысячами тонн, Италия с 2,45 тысячами тонн и Франция с 2,44 тысячами тонн.
Таким образом, Россия входит в пятерку мировых лидеров по запасам золота.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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