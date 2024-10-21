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В США на фоне инфляции и кризиса повысился спрос на крепкие спиртные напитки

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Экономика

История показывает, что рост потребления алкоголя и экономические трудности часто идут рука об руку.

В США на фоне инфляции и кризиса повысился спрос на крепкие спиртные напитки
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Американцы, похоже, вновь подтверждают эту тенденцию. В условиях "байденомики" и инфляционного шторма, американцы чаще прикладываются к бутылке с текилой.

Данные о потреблении алкоголя в США за шесть десятилетий показывают, что война и экономические трудности влияют на уровень потребления алкоголя среди населения, сообщает Zero Hedge.

В 1960-х и 1970-х годах уровень потребления алкоголя резко вырос из-за войн за рубежом и высокой инфляции. Когда в конце 1970-х — начале 1980-х годов Федеральная резервная система восстановила контроль над инфляцией, уровень потребления алкоголя начал снижаться.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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