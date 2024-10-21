Гонконг делает ставку на золото

Гонконг объявил о масштабных планах по превращению города в международный торговый центр по продаже золота и других товаров, сообщает Bloomberg.
Власти планируют увеличить запасы золота, ускорить развитие связанных с ним отраслей, таких как торговля, страхование и логистика. Также планируется расширить торговлю производными инструментами, связанными с золотом, чтобы удовлетворить потребности в ипотечном кредитовании и хеджировании.
В рамках реализации плана правительство планирует привлечь крупные сырьевые компании, чтобы они открывали в Гонконге свои представительства.
Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.