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Гонконг делает ставку на золото

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Экономика

Гонконг объявил о масштабных планах по превращению города в международный торговый центр по продаже золота и других товаров, сообщает Bloomberg.

Гонконг делает ставку на золото
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Власти планируют увеличить запасы золота, ускорить развитие связанных с ним отраслей, таких как торговля, страхование и логистика. Также планируется расширить торговлю производными инструментами, связанными с золотом, чтобы удовлетворить потребности в ипотечном кредитовании и хеджировании.

В рамках реализации плана правительство планирует привлечь крупные сырьевые компании, чтобы они открывали в Гонконге свои представительства.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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