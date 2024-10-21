В Японии сидр покорил сердца потребителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1954 году Исаму Ёсии стал первым в Японии, кто начал производить сидр как алкогольный напиток. Однако японская индустрия производства сидра пережила настоящий расцвет только в 2018 году.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

После того, как тайфун повредил яблоневые сады в префектуре Нагано, фермеры начали делать сидр из опавших плодов.

Сегодня сидр в Японии очень популярен, особенно среди людей в возрасте от 30 до 50 лет. Такой вид алкогольного напитка привлекает их своей легкостью, невысоким содержанием алкоголя, относительной пользой для здоровья и универсальностью, сочетаясь со многими блюдами, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



Сидр — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.