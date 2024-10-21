В Японии сидр покорил сердца потребителей

В 1954 году Исаму Ёсии стал первым в Японии, кто начал производить сидр как алкогольный напиток. Однако японская индустрия производства сидра пережила настоящий расцвет только в 2018 году.
После того, как тайфун повредил яблоневые сады в префектуре Нагано, фермеры начали делать сидр из опавших плодов.
Сегодня сидр в Японии очень популярен, особенно среди людей в возрасте от 30 до 50 лет. Такой вид алкогольного напитка привлекает их своей легкостью, невысоким содержанием алкоголя, относительной пользой для здоровья и универсальностью, сочетаясь со многими блюдами, сообщает The Japan Times.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Сидр — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.