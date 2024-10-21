Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планирование удобрений: создаём здоровую почву для следующего сезона
Советы по интерьеру: эти вещи дорогие, но они делают ваш дом дешёвым
Ученые сделали прорыв в изучении невидимой темной материи
Распознаем перекупщика: советы для умных покупателей
В России с января 2025 года пенсионеры получат увеличенные выплаты
Неудобные встречи: с какими людьми собаки чувствуют себя некомфортно?
Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным
Зимние приключения в России: лучшие места для отдыха
В США покупатели готовы потратиться на сладости к Хэллоуину не меньше, чем в прошлом году

В Японии сидр покорил сердца потребителей

0:46
Экономика

В 1954 году Исаму Ёсии стал первым в Японии, кто начал производить сидр как алкогольный напиток. Однако японская индустрия производства сидра пережила настоящий расцвет только в 2018 году.

В Японии сидр покорил сердца потребителей
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

После того, как тайфун повредил яблоневые сады в префектуре Нагано, фермеры начали делать сидр из опавших плодов.

Сегодня сидр в Японии очень популярен, особенно среди людей в возрасте от 30 до 50 лет. Такой вид алкогольного напитка привлекает их своей легкостью, невысоким содержанием алкоголя, относительной пользой для здоровья и универсальностью, сочетаясь со многими блюдами, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Сидр — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Садоводство, цветоводство
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Планирование удобрений: создаём здоровую почву для следующего сезона
В Японии сидр покорил сердца потребителей
Советы по интерьеру: эти вещи дорогие, но они делают ваш дом дешёвым
Ученые сделали прорыв в изучении невидимой темной материи
Распознаем перекупщика: советы для умных покупателей
В России с января 2025 года пенсионеры получат увеличенные выплаты
Неудобные встречи: с какими людьми собаки чувствуют себя некомфортно?
Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным
Зимние приключения в России: лучшие места для отдыха
В США покупатели готовы потратиться на сладости к Хэллоуину не меньше, чем в прошлом году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.