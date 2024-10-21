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В России с января 2025 года пенсионеры получат увеличенные выплаты

0:52
Экономика

С начала 2025 года пенсии в России будут проиндексированы на 7,3%. Это значит, что с января пенсионеры будут получать ежемесячных выплат больше, чем сейчас, сообщает "Прайм".

В России с января 2025 года пенсионеры получат увеличенные выплаты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александра Арского, в новом году будет только одна индексация пенсий — с января и сразу на максимальные 7,3%. Он отметил, что такое повышение может привести к ускорению инфляции.

Ранее, 15 октября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила, что страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с января.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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