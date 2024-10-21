Спрос на междугороднюю доставку в России вырос на 29% перед "Чёрной пятницей"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии популярных дней распродаж — "Чёрной пятницы" и Всемирного дня шопинга "11.11" — российский бизнес активно готовится к сезону скидок. Об этом свидетельствует рост объемов междугородних перевозок товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia by Татарасени, CC BY-SA 4.0

Согласно данным "Авито", в третьем квартале 2024 года спрос на услуги междугородней доставки товаров к местам хранения и пунктам выдачи заказов вырос на 29% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, спрос на городские доставки увеличился на 11%.

Эксперты связывают этот скачок с предстоящим сезоном акций и распродаж на маркетплейсах, который традиционно начинается в середине ноября.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





Чёрная пятница (англ lang="en">Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.



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