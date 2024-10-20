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МВФ бьёт тревогу из-за мировой долговой нагрузки: $100 трлн не за горами

1:09
Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) призывает мировые финансовые власти ужесточить меры для сокращения госдолга, который в 2024 году достигнет рекордных $100 трлн, особенно за счёт США и Китая.

МВФ бьёт тревогу из-за мировой долговой нагрузки: 0 трлн не за горами
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В преддверии заседаний МВФ в Вашингтоне, глава организации Кристалина Георгиева подчеркнула, что сочетание низкого роста и высокого долга создаёт угрозу для мировой экономики. Она настаивает на необходимости снижения долга и создания резервов для будущих кризисов.

Аналитики Bloomberg предупреждают, что если ведущие экономики не примут меры, это приведёт к серьёзным финансовым последствиям в других странах, включая рост затрат на заимствования.

В то время как Великобритания и Франция также находятся под давлением из-за долга, некоторые страны, такие как Россия и Южная Африка, готовятся к изменению процентных ставок для стабилизации своих экономик. В США ожидается небольшое оживление на рынке жилья, однако инфляция и снижение доступности продолжают препятствовать росту.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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