МВФ бьёт тревогу из-за мировой долговой нагрузки: $100 трлн не за горами

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) призывает мировые финансовые власти ужесточить меры для сокращения госдолга, который в 2024 году достигнет рекордных $100 трлн, особенно за счёт США и Китая.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В преддверии заседаний МВФ в Вашингтоне, глава организации Кристалина Георгиева подчеркнула, что сочетание низкого роста и высокого долга создаёт угрозу для мировой экономики. Она настаивает на необходимости снижения долга и создания резервов для будущих кризисов.

Аналитики Bloomberg предупреждают, что если ведущие экономики не примут меры, это приведёт к серьёзным финансовым последствиям в других странах, включая рост затрат на заимствования.

В то время как Великобритания и Франция также находятся под давлением из-за долга, некоторые страны, такие как Россия и Южная Африка, готовятся к изменению процентных ставок для стабилизации своих экономик. В США ожидается небольшое оживление на рынке жилья, однако инфляция и снижение доступности продолжают препятствовать росту.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.



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