Облигации тянут Чехию на дно: госдолг достиг исторического максимума

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный долг Чехии за первые три квартала 2024 года увеличился на 223,1 млрд крон, что составляет около $9,6 млрд, и достиг рекордного уровня в 3,334 трлн крон (порядка $143,4 млрд), сообщает Blesk со ссылкой на министерство финансов Чехии.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0

В пересчёте на каждого жителя 10-миллионной страны, долг составляет 306 460 крон (примерно $13,1 тыс.).

Экономисты связывают этот рост с новыми эмиссиями государственных облигаций, которые чешское правительство выпустило для покрытия бюджетного дефицита за прошлый год, а также для рефинансирования ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых приближается.

Отношение госдолга к ВВП за указанный период увеличилось на 1,5% и теперь составляет 42,3%. Это вызывает обеспокоенность среди экспертов, так как тенденция к росту долговой нагрузки может осложнить дальнейшую макроэкономическую стабильность страны.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.



Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.



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