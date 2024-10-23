Золотые правила: в какие драгметаллы стоит вкладывать в 2024 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование в драгметаллы — это надежный способ сохранить и увеличить капитал.

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Золото считается "безопасной гавань" во время экономических кризисов. Золото не теряет своей стоимости и всегда пользуется спросом. В условиях нестабильности на финансовых рынках, золото может служить надёжной защитой от инфляции.

Серебро имеет промышленное применение, что увеличивает его ценность. Серебро может служить как инвестиционным, так и промышленным активом. Оно широко используется в электронике, солнечных панелях и медицинском оборудовании, что делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Платина — редкий металл, который часто используется в ювелирных изделиях и промышленности. Платина может стать отличной добавкой к вашему инвестиционному портфелю, особенно в свете растущего спроса в автомобильной и ювелирной отраслях.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Серебро́ — это ковкий, блестящий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.



Пла́тина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.



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