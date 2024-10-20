Boeing пошёл на уступки ради прекращения забастовки работников

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Boeing достиг предварительного соглашения с профсоюзом работников об увеличении заработной платы, что может положить конец забастовке, начавшейся в сентябре, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Работники, недовольные предыдущим предложением о повышении зарплаты на 25%, потребовали пересмотра условий.

Новое соглашение предполагает увеличение зарплаты на 35% в течение четырех лет. Это предложение будет вынесено на голосование профсоюза 23 октября, и если большинство членов его поддержат, забастовка завершится. Итоги голосования и утверждение нового соглашения могут стать решающими для дальнейшей работы корпорации.

Напомним, что генеральный директор Келли Ортберг сообщил о планах сократить штат на 10%, что может затронуть около 17 тысяч работников.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.



Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.



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