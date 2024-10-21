Топ-3 российских акций, которые стоит купить прямо сейчас

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вы хотите инвестировать в российские акции, вот три, на которые точно стоит обратить внимание.

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Сбербанк (SBER). Один из крупнейших банков в стране, он стабильно демонстрирует рост и хорошую дивидендную доходность.

Газпром (GAZP). Ключевой игрок на российском и международном рынке газа, компания имеет сильные финансовые показатели и значительный потенциал роста.

Лукойл (LKOH). Один из крупнейших производителей нефти, Лукойл предлагает привлекательные дивиденды и высокую ликвидность на рынке.

Уточнения

«Сберба́нк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.



Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.



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