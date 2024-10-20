Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин РФ решил отменить дополнительный налог на добычу полезных ископаемых для "Газпрома", известный как "нашлепка", что позволит газовому монополисту сэкономить 600 миллиардов рублей.

Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что данный налог был введен в условиях, когда государству требовались дополнительные средства, а высокие цены на газ позволяли использовать часть сверхдоходов для пополнения бюджета, сообщает РБК.

В настоящее время ситуация изменилась: "Газпром" потерял значительную часть доходов от продажи газа в Европу, а его потребности в инвестициях для строительства новых газопроводов возросли.

Правительство решило поддержать компанию, чтобы она могла направить ресурсы на развитие экспортных путей в азиатские страны, что снизит зависимость России от западных рынков и усилит ориентацию на Восток.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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