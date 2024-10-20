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Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ

0:56
Экономика

Минфин РФ решил отменить дополнительный налог на добычу полезных ископаемых для "Газпрома", известный как "нашлепка", что позволит газовому монополисту сэкономить 600 миллиардов рублей.

Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ
Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что данный налог был введен в условиях, когда государству требовались дополнительные средства, а высокие цены на газ позволяли использовать часть сверхдоходов для пополнения бюджета, сообщает РБК.

В настоящее время ситуация изменилась: "Газпром" потерял значительную часть доходов от продажи газа в Европу, а его потребности в инвестициях для строительства новых газопроводов возросли.

Правительство решило поддержать компанию, чтобы она могла направить ресурсы на развитие экспортных путей в азиатские страны, что снизит зависимость России от западных рынков и усилит ориентацию на Восток.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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