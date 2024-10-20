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Вашингтон не спешит наказывать Китай за покупку иранской нефти

1:17
Экономика

Несмотря на жесткие санкции, введенные США против нефтяной отрасли Ирана, Вашингтон пока не планирует расширять их на китайских покупателей топлива и эмиратских посредников.

Вашингтон не спешит наказывать Китай за покупку иранской нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Согласно информации Bloomberg, США 11 октября ввели санкции в ответ на ракетные удары по Израилю, что дало возможность ограничить почти любое лицо, связанное с иранской нефтью. Министерство финансов США выразило обеспокоенность попытками Ирана обойти санкции с помощью так называемого "флота-призрака", который доставляет нефть в азиатские страны, в частности Китай. Примером стала компания Max Maritime из ОАЭ, которая, по данным Минфина, многократно участвовала в поставках иранской нефти китайским нефтеперерабатывающим заводам.

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что санкции могут затронуть весь энергетический сектор Ирана, с целью ограничить его доходы от экспорта. Она подчеркнула, что принятые меры могут стать началом дальнейших шагов. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что санкции направлены на пресечение финансовых потоков, которые Иран использует для своей ядерной программы и разработки ракет.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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