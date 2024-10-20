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Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию

0:53
Экономика

После визита в Киев венгерский замминистра иностранных дел Левенте Мадьяр сообщил, что Украина пообещала возобновить транзит российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".

Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Поставки нефти прекратились 17 июля, когда Украина внесла "Лукойл" в санкционный список, что вызвало недовольство Венгрии, поскольку страна сильно зависит от российского топлива из-за особенностей своей логистики.

Однако в сентябре венгерская нефтяная компания MOL нашла обходное решение: они будут закупать нефть на границе Украины и Белоруссии. После этого нефть формально считается венгерской, что позволяет возобновить поставки.

Этот компромисс снимает часть напряженности в вопросе энергетической безопасности Венгрии, а также сохраняет доступ страны к жизненно важным энергетическим ресурсам.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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